Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Palladino punta su Scamacca

Alle 20.45 c'è Atalanta-Inter nel menu di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu dovranno rispondere ai successi centrati da Milan, Napoli e anche Juventus, per chiudere al meglio il proprio 2025 e restare in vetta, ma di fronte ci sarà un cliente decisamente scomodo. Chivu sceglie Lautaro e Thuram in attacco, in regia va Calhanoglu con Zielinski mezzala. Vediamo di seguito le scelte di formazione di Chivu e Palladino per la gara che si giocherà a breve presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Palladino.