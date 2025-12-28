Amoruso: "Comuzzo ha avuto la mononucleosi. Paratici? Sa già cosa fare"

vedi letture

A RTV38, l’ex viola Lorenzo Amoruso si è espresso così sul momento della Fiorentina: "Nel secondo tempo di ieri la Fiorentina ha risposto, qualche giocatore rispetto a un mesetto fa ha iniziato a fare quello per cui è pagato, mi riferisco a Fagioli, Gudmundsson e anche a Comuzzo che ha avuto la mononucleosi e non capisco perché la società non lo abbia mai comunicato. Ieri sono arrivate palle giocabili davanti e Kean non ha fatto niente. Né il centravanti, né quello che lega il gioco, mi è sembrato proprio spocchioso. Questa squadra continua ad avere grandi problemi tecnici e tattici, e per altre due-tre partite andrà avanti così perché Paratici e il mercato non arrivano. Non voglio difendere l’allenatore, ma Vanoli quando vede qualcosa di storto si alza dalla panchina a urlare per richiamare l’attenzione di tutti".

Poi su Paratici ha aggiunto: "So che verrà con almeno uomo di fiducia e terrà Goretti che non ha l’esperienza per guidare una squadra come la Fiorentina e lo ha suggerito alla società. Paratici è uno che si informa continuamente, che guarda partite, che lavora anche quando è fermo e sono convinto che già dal 1° gennaio si vedranno già i primi movimenti. Rispetto al Tottenham fa un passo indietro ma ha già individuato cosa manca e in Premier League potrebbe essere bravo a pescare fin da subito".