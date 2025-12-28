FirenzeViola
Fiorentina, Paratici è a Londra per seguire Crystal Palace-Tottenham
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'attuale dirigente del Tottenham, Fabio Paratici, che stando alle ultime novità sembra essere sempre più vicino a diventare il nuovo Head of Football della Fiorentina, si trova al momento a Londra, dove è tornato nella giornata di venerdì, ed è presente allo Selhurst Park Stadium dove sta seguendo il derby londinese che è attualmente in corso tra il Crystal Palace e gli Spurs.
Confermata dunque l'indiscrezione degli scorsi giorni secondo cui sarà proprio il dirigente a dover risolvere il suo contratto con il club inglese mentre la Fiorentina resta in posizione d'attesa: una situazione che probabilmente richiederà un'altra settimana prima di essere sbrogliata.
