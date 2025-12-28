Il Tottenham torna a vincere sotto gli occhi di Paratici: l'ultima a Londra del dirigente?
Sotto gli occhi di Fabio Paratici, dirigente pronto a lasciare Londra e approdare a Firenze, il Tottenham torna a vincere e lo fa per 1-0 in casa nel derby contro il Crystal Palace. Decide la sfida il giovane centrocampista classe 2006 Archie Gray che toglie le castagne dal fuoco per una squadra reduce da due sconfitte consecutive.
Con questa vittoria il Tottenham sale a quota 25 punti e balza in un sol colpo dal 16º all’11º posto della classifica di Premier League, ad una sola lunghezza di distanza dal trittico formato da Fulham, Brentford e proprio il Crystal Palace.
Questa la classifica al termine della 18esima giornata</b>
1. Arsenal – 42 (18)
2. Manchester City – 40 (18)
3. Aston Villa – 39 (18)
4. Liverpool – 32 (18)
5. Chelsea – 29 (18)
6. Manchester United – 29 (18)
7. Sunderland – 28 (18)
8. Brentford – 26 (18)
9. Crystal Palace – 26 (18)
10. Fulham – 26 (18)
11. Tottenham – 25 (18)
12. Everton – 25 (18)
13. Brighton & Hove Albion – 24 (18)
14. Newcastle – 23 (18)
15. AFC Bournemouth – 22 (18)
16. Leeds – 20 (18)
17. Nottingham Forest – 18 (18)
18. West Ham – 13 (18)
19. Burnley – 12 (18)
20. Wolverhampton – 2 (18)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati