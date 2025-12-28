Il Bologna non va oltre l'1-1 con il Sassuolo al Dall'Ara: dicembre horror per Italiano
FirenzeViola.it
Il Bologna non riesce ad avere la meglio del Sassuolo in casa e fallisce l'occasione per tenere il treno delle squadre di testa in Serie A. I rossoblu allenati da Italiano sbloccano la gara ad inizio secondo tempo con una rete di Fabbian su assist di Zortea. Ma a 20 minuti dalla fine il Sassuolo trova l'1-1 su palla inattiva grazie a Muharemovic che mette in rete su cross da corner. Dicembre da incubo per il Bologna che raccoglie solo 2 punti su 4 partite, mentre i neroverdi proseguono nell'ottimo campionato.
Pubblicità
News
L’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia? di Tommaso Loreto
Le più lette
1 L’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Copertina
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com