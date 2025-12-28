Il Bologna non va oltre l'1-1 con il Sassuolo al Dall'Ara: dicembre horror per Italiano

Il Bologna non riesce ad avere la meglio del Sassuolo in casa e fallisce l'occasione per tenere il treno delle squadre di testa in Serie A. I rossoblu allenati da Italiano sbloccano la gara ad inizio secondo tempo con una rete di Fabbian su assist di Zortea. Ma a 20 minuti dalla fine il Sassuolo trova l'1-1 su palla inattiva grazie a Muharemovic che mette in rete su cross da corner. Dicembre da incubo per il Bologna che raccoglie solo 2 punti su 4 partite, mentre i neroverdi proseguono nell'ottimo campionato.