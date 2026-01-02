Dagli inviati

Solomon ha terminato le visite: ecco il video dell'arrivo al Viola Park

Oggi alle 16:05Primo Piano
di Redazione FV
fonte dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

Manor Solomon è arrivato al Viola Park. L'esterno d'attacco, primo acquisto della Fiorentina nel mercato di gennaio, ha sostenuto le visite mediche di rito a Villa Donatello, per poi raggiungere il centro sportivo di Bagno a Ripoli per apporre la firma sul suo nuovo contratto con la società viola. Questo il video realizzato dall'inviata di FirenzeViola.it: