Solomon ha terminato le visite: ecco il video dell'arrivo al Viola Park
Manor Solomon è arrivato al Viola Park. L'esterno d'attacco, primo acquisto della Fiorentina nel mercato di gennaio, ha sostenuto le visite mediche di rito a Villa Donatello, per poi raggiungere il centro sportivo di Bagno a Ripoli per apporre la firma sul suo nuovo contratto con la società viola. Questo il video realizzato dall'inviata di FirenzeViola.it:
