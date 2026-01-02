Giraldi su Solomon: "Abile negli ultimi trenta metri. Mancava alla Viola"

Queste le dichiarazioni di Filippo Giraldi, ex ds del Nottingham Forest su Manor Solomon: "E' un giocatore interessante, sa muoversi bene su entrambe le corsie e ha facilità di crosso oltre che nell'uno contro uno. Non è un esterno a tutta fascia, rende negli ultimi trenta metri. Sta anche spalla alla punta, ma preferisce allontanarsi dalla zona affollata. E' perfetto come ala sinistra nel 4-3-3. Credo che in Serie A possa fare bene, le sue qualità mancavano all'organico della Fiorentina".