Sentite Palladino su Samardzic: "Lo considero importante per l'Atalanta"
L'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sull'obiettivo di mercato viola, Lazar Samardzic: "L'ho fatto giocare a gara in corso e per me è un giocatore importante per l'Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento. Vorrei vederlo dall'inizio, ma sono sicuro che presto capiterà, ma sta dando comunque tutto".
Qualcuno ha chiesto di essere mandato altrove visto il poco spazio di alcuni?
"Secondo me bisogna ridurla la finestra di mercato. Capisco anche il comportamento di certi giocatori, ma ho visto un gruppo compatto e sempre concentrato: tutti vogliono giocare. Chi mi da tanto negli allenamenti tendo a farlo presente, sono molto meritocratico da questo punto di vista".
