Ufficiale Il Milan ha un nuovo centravanti: annunciato Niclas Fullkrug dal West Ham

Mancava solo l'ufficialità, da qualche ora è arrivata anche quella: Niclas Fullkrug è un nuovo attaccante del Milan. Annunciato sia l'addio al West Ham che l'avvento in rossonero, col seguente comunicato:

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC.

Nato ad Hannover (Germania) il 9 febbraio 1993, Niclas Füllkrug cresce nel Settore Giovanile del Werder Brema e trascorre la sua carriera calcistica in Germania dove gioca anche per il Greuther Fürth, il Norimberga e l'Hannover 96, prima di fare ritorno al Werder Brema nel 2019, con cui nella stagione 2022/23 si laurea capocannoniere della Bundesliga. Nell'estate 2023 passa al Borussia Dortmund, dove colleziona in una sola stagione 42 presenze e 15 gol, di cui 3 in Champions League, competizione che lo vede titolare anche nella finale giocata contro il Real Madrid. Dopo l'avventura con il Borussia, l'attaccante tedesco approda in Premier League al West Ham United. Nel novembre 2022 riceve la sua prima convocazione per la Nazionale maggiore e viene incluso nella rosa che partecipa al Mondiale in Qatar.

Niclas Füllkrug indosserà la maglia numero 9".