Teotino: "In passato non capivo le contestazioni dei fiorentini, oggi sì"
fonte Radio Sportiva

Gianfranco Teotino, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato dei viola: "In passato certi malumori non avevano senso, mentre ora capisco la disperazione dei tifosi fiorentini. Le contestazioni non possono non essere condivise. Dalla società viola mi aspetto più spostamenti di tutti in Serie A. C'è bisogno di un cambio drastico, mandando via tanti giocatori e prendendone altrettanti. Paratici? Spero che il suo arrivo si sblocchi presto, non c'è molto tempo da perdere. Si può ancora rimediare, anche se la sconfitta col Parma è stata una mazzata".