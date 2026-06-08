Galloppa, il Modena può stringere: saltato Abate, è il preferito per la panchina
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Con Ignazio Abate destinato al Torino, il Modena si trova a fare i conti con la propria panchina e potrebbe stringere nelle prossime ore per Daniele Galloppa. Lo riporta Sky Sport, sottolineando che i canarini stavano per chiudere l'accordo con l'attuale allenatore della Juve Stabia, prima che questi trovasse l'accordo coi granata e salisse quindi in Serie A.
Dunque, come anticipato su queste pagine, gli emiliani possono chiudere nelle prossime ore per il tecnico Campione d'Italia con la Fiorentina Primavera, appetito anche da altri club ma favorito ora per la panchina del Modena, che l'ha messo in cima alla lista dei preferiti.
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