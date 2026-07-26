Allegri sull'obiettivo viola Lucca: "L'ho visto poco tra la caviglia e un altro problema oggi"

vedi letture

Il Napoli ha affrontato oggi l'amichevole con la Carrarese, vincendo per 2-0. A fine amichevole il tecnico azzurro Massimiliano Allegri ha tracciato un bilancio ed ha parlato anche di Lorenzo Lucca, attaccante accostato alla Fiorentina:

"Lucca l'ho visto poco perché si è fermato una volta per la caviglia e poi ha avuto un altro problema per cui non ha potuto giocare nemmeno oggi" ha dichiarato brevemente il tecnico.