Allegri sull'obiettivo viola Lucca: "L'ho visto poco tra la caviglia e un altro problema oggi"
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Il Napoli ha affrontato oggi l'amichevole con la Carrarese, vincendo per 2-0. A fine amichevole il tecnico azzurro Massimiliano Allegri ha tracciato un bilancio ed ha parlato anche di Lorenzo Lucca, attaccante accostato alla Fiorentina:
"Lucca l'ho visto poco perché si è fermato una volta per la caviglia e poi ha avuto un altro problema per cui non ha potuto giocare nemmeno oggi" ha dichiarato brevemente il tecnico.
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