Galliani esalta Palladino: "Raffaele e Allegri le scelte più convinte di Berlusconi"
Oggi alle 13:41News
di Redazione FV

Adriano Galliani, ormai ex amministratore delegato del Monza dopo il closing ufficializzato ieri da Fininvest con il passaggio della società brianzola a Beckett Layne Ventures, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha raccontato la scelta di arrivare, ai tempi del Monza, all'ex tecncico della Fiorentina Raffaele Palladino: "La regola della casa era: io sceglievo il candidato, poi pranzo o cena ad Arcore per la benedizione del presidente. Quella ad Allegri nel 2010 e a Palladino, tecnico della Primavera, nel 2022 sono state le benedizioni più convinte".