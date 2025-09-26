Angori carica il Pisa: "Sono 34 anni che aspettiamo questo derby"

Il difensore del Pisa, Samuele Angori, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida di Coppa Italia persa contro il Torino proiettandosi già sul derby di campionato contro la Fiorentina in programma per questa domenica alle 15:00: “E' una partita importante e con un peso specifico, per tanti motivi. Tutti i pisani aspettano questa gara da 34 anni e sarà emozionante giocarla davanti al nostro pubblico. La Fiorentina non è partita bene ma sarà una sfida complicata, dobbiamo giocarcela anche perché al momento loro hanno un solo punto più di noi. Mancano i risultati, ma arriveranno.

Purtroppo siamo un po' sfortunati, le prestazioni ci sono ma stanno mancando i risultati. Sono però convinto che arriveranno, anche contro il Torino dopo un inizio difficile abbiamo reagito. Chiaramente l'espulsione di Cuadrado ha cambiato un po' le cose”.