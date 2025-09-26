Busquets si ritira a 37 anni: "È il momento". Dirà addio al calcio giocato a fine 2025

A 17 anni dal debutto come professionista, nel settembre 2008, Sergio Busquets Burgos, l’eterno “5”, ha annunciato che appenderà gli scarpini al termine della stagione (la MLS termina a fine 2025). La notizia è stata confermata con un video emozionante che ripercorre i momenti più iconici della sua carriera.

Busquets ha scelto di annunciare l'addio nello stesso mese in cui debuttò: "È arrivato il momento di dire addio alla mia carriera", ha dichiarato, ricordando i tanti titoli al Camp Nou, i successi con la Roja e l’esperienza americana, vissuta con l’obiettivo di trasmettere la propria esperienza a un club giovane e in crescita. Il centrocampista catalano ha voluto ringraziare compagni, staff e tifosi, sottolineando come le persone siano il vero tesoro che il calcio gli ha regalato.