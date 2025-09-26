Fabregas torna su Fiorentina-Como: "Senza il gol di Addai sarei stato arrabbiatissimo"
Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, nella conferenza stampa di viglia della sfida contro la Cremonese, è tornato a parlare della vittoria della scorsa giornata di campionato maturata in rimonta al Franchi contro la Fiorentina: “Mi sarei arrabbiato se non avessimo segnato al 94′? Sarei stato arrabbiatissimo, perché avevamo creato di più. A Bologna ero arrabbiato perché penso che non meritassimo di perdere, ma ero un po’ soddisfatto della prestazione che avevamo provato a fare. Poi, se ci provi e la palla non entra… era semplicemente uno di quei giorni.”
