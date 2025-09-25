Gilardino: "Poco tempo per preparare la Fiorentina ma faremo una grande gara"

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, iha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Torino che è valsa alla sua squadra l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Gli interpreti di stasera hanno fatto bene: Cuadrado e Albiol erano esperti, poi hanno esordito in tanti. Siamo rimasti in 10 ma abbiamo tenuto il campo con personalità, ho avuto risposte positive. Ci sono spirito e voglia di fare, ora servono i punti. Dobbiamo prenderli attraverso le prestazioni e la mentalità che abbiamo. Dispiace per l'espulsione, avremmo potuto giocarcela fino alla fine. E comunque abbiamo avuto una grande occasione con Tramoni".

Come ha visto i giovani?

"Hanno bisogno di un processo di crescita così come tutta la squadra, è un processo di maturità. E ribadisco che venire a Torino con Albiol che non giocava da tanto, Cuadrado esperto e nel contorno avere tanti giocatori che non erano scesi in campo da tanto, mi hanno dato segnali positivi anche per avere più scelte in futuro. C'è poco tempo per preparare la Fiorentina, ora ricarichiamo le energie e faremo una grande gara".

Cosa è successo nel rosso Cuadrado?

"Non ho parlato con lui, non so cosa sia successo. Dispiace essere rimasti in 10, ma abbiamo mantenuto compattezza e abbiamo pressato alto. Cuadrado è importante per noi, non è al 100% e magari può soffrire un po' di più, ma sono convinto che quando tornerà al top sarà importante. Era una scelta fargli fare un minutaggio adeguato, lo stavo per togliere ed è stato espulso"

Come ha visto Vural?

"Era la prima, nella ripresa è normale che sia andato in affanno. Ma ha qualità e spunto nel breve, posso fare affidamento su di lui. Dobbiamo lavorare con questa mentalità, in casa e fuori. Siamo partiti da neopromossi, abbiamo avuto un calendario difficile ma abbiamo tenuto botta e abbiamo sempre reagito"