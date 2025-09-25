Al Torino basta Casadei per battere 1-0 il Pisa. Espulso Cuadrado
Basta una rete di Casadei dopo pochi minuti al Torino per avere la meglio del Pisa in Coppa Italia e accedere così agli ottavi di finale della competizione dove ad attendere la squadra allenata da Baroni ci sarà la Roma. I granata vincono 1-0 in casa e battono così i toscani che a pochi giorni dal derby contro la Fiorentina giocano comunque una partita coriacea, in bilico fino alla fine anche dopo l'espulsione ingenua di Cuadrado, a cui l'arbitro ha estratto il rosso a 20 minuti dalla fine della gara per proteste.
Diverso turnover fin dall'inizio per Gilardino che lancia Albiol dall'inizio ma ha fatto riposare diversi titolari tra cui Nzola. Il tecnico torna comunque a casa con buone indicazioni considerando che l'obiettivo dei nerazzurri resta la salvezza in Serie A e c'è grande attesa per la Fiorentina in arrivo domenica.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati