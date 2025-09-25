Aston Villa-Bologna, vincono gli inglesi 1-0: decide McGinn, ma che lotta
Inizia male l'avventura del Bologna di Vincenzo Italiano in Europa League. I rossoblu perdono 1-0 a Birmingham, in casa dell'Aston Villa, dopo una partita giocata in ogni caso alla pari e decisa dagli episodi. In particolare un bel gol di McGinn dopo pochi minuti da fuori area indirizza la partita nella direzione voluta dai padroni di casa che poi spaventano poche volte Skorupski, mentre dall'altra parte il portiere Bizot compie almeno un paio di interventi importanti tra cui uno proprio all'ultimo secondo.
Da sottolineare come i padroni di casa allenati da Emery falliscano un rigore con Watkins che a una ventina di minuti dal termine poteva chiudere definitivamente un match che invece è rimasto aperto fino alla fine. I tre punti, però, sono rimasti in Inghilterra.
