GALLIANI, Chiamata viola per Colpani? Non so se si può dire

Arrivano parole direttamente da Milano, a un evento organizzato dal Monza con Motorola, da parte dell'amministratore delegato dei lombardi, Adriano Galliani.

Audero è un'ipotesi per la porta?

"Non abbiamo mai pensato ad Audero. Abbiamo Cragno, Sorrentino e Mazza, nessuno dice che debba arrivare un fenomeno in porta. Poi si vedrà".

Sono arrivate telefonate per Colpani?

"Sì, qualche telefonata è arrivata ma non hanno trovato il consenso del Monza. La Fiorentina? Non so se si può dire o no, quindi io non lo dico".