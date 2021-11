GALEAZZI, Ecco l'omaggio prima di Italia-Svizzera

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Giampiero Galeazzi sarà ricordato con una foto sul maxi schermo e un annuncio nel prepartita della sfida Italia-Svizzera di questa sera all'Olimpico, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del prossimo anno. "Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti", aveva anticipato stamane in un tweet la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. (ANSA).