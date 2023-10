G.SPORT., Maxi multa e squalifica a Sarri, Maignan...

FirenzeViola.it

Il giudice sportivo ha sanzionato con una giornata di squalifica i due espulsi Mike Maignan (Milan) "per fallo grave di gioco" e Josep Martinez (Genoa) per doppia ammonizione; out anche Theo Hernandez (Milan) per somma di ammonizioni. La prova tv non ha invece permesso di sanzionare il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, visto che "le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore" che era stata segnalata dalla procura.

Tra i tecnici maxi multa di 10mila euro e squalifica di una giornata a Sarri "per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Squalifica per una giornata anche il preparatore dei portieri dell'Empoli Vincenzo Sicignano, che dunque non ci sarà contro la Fiorentina.

Tra i club multa di 7mila euro al Genoa, di 5mila al Torino, di 3mila alla Juve per lancio di bicchieri di plastica e altri oggetti e di 1,5mila euro al Lecce per lancio di materiale pirotecnico.