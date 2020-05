G. ROSSI, Vi racconto il 4-2 storico con la Juve

In diretta Instagram col giornalista Giammarco Menga, Pepito Rossi ha raccontato e ha rivissuto i momenti alla Fiorentina: "Sarò sempre grato alla tifoseria e alla Fiorentina che mi ha accolto benissimo quando ancora non avevo fatto nulla. Durante quei sette mesi importanti a Firenze ho cercato di dare tanta allegria alla gente, tra gol e giocate, mettendocela tutta con quella maglia. Poi è arrivato il 4-2, giornata storica che tutti i fiorentini si ricordano. E sono diventato il Fenomeno. In quella partita era fondamentale il primo gol. Poi abbiamo trovato quell'energia che ci serviva per recuperare la gara".

L'esclusione dal Mondiale del 2014: "Io ero tranquillo prima che mi chiamassero. Mi sentivo bene però purtroppo sentii il mio nome e ciò significava che non sarei stato convocato. Quel viaggio da Coverciano all'appartamento di Firenze è stata molto dura. Sento ancora oggi tanta rabbia, ma controllata".