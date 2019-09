G. NANI, Montella va giudicato per le prestazioni

Il direttore Gianluca Nani, dal passato sia in Italia che in Inghilterra, ha così parlato della Fiorentina: "Non conta che i viola siano ultimi, l'impressione è ottima, ci vorrà solo del tempo. Chiesa e Ribery? Con dei giocatori come loro ci si può divertire davvero. Secondo me la squadra gigliata si colloca quest'anno tra le prime nove, ma intravedo un futuro roseo. Montella? Va mantenuta la calma, il tecnico si giudica per il gioco che dà alla squadra: i risultati arriveranno".