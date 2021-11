G. ACCARDI, Berardi merita un top club. Vlahovic...

Intervenuto a Stadio Aperto, il procuratore sportivo Giuseppe Accardi ha toccato tanti temi d'attualità, tra cui il futuro di Domenico Berardi, accostato alla Fiorentina, e quello di Dusan Vlahovic, che sembra sempre più lontano dai viola: " Su Berardi posso dire che Mancini ha avuto il coraggio di farlo diventare un giocatore importante anche in Nazionale, Qualsiasi squadra in Europa potrebbe prenderlo. Per maturità, qualità, gamba, merita un grosso club. Dovesse andare alla Fiorentina sarebbe importante per la Viola".

Come giudica il caso Vlahovic?

"Il calcio sta diventando sempre più strano. Davanti a cifre altissime bisogna prenderle e andare avanti. Ci si dimentica spesso delle ambizioni che un giocatore può avere. Andare a giocare in un grande club esaudisce i desideri di un giocatore".

Perché oggi tanti giocatori arrivano a parametro zero?

"Il covid ha fatto rallentare tutto, anche i rinnovi. Dipende molto dalle società, non solo dai giocatori. Le società dovranno contenere i prezzi per restare dentro i bilanci. Se iniziassimo a guardare il calcio in questo modo, si guarderebbe di più ai campionati minori, dove ci sono giocatori importanti che non vengono considerati, e così le casse delle società avrebbero meno problemi".