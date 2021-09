FURTO, Ruba e rivende maglie ACF: arrestato

Ruba le maglie della Fiorentina e cerca di rivenderle ai passanti sulla strada. A riportare la notizia è La Nazione che scrive come un pregiudicato tunisino è stato arrestato dai carabinieri per aver derubato l'auto di un dirigente della Primavera della Fiorentina, dove all'interno c'era un borsone con delle maglie che poi ha cercato di rivendere in strada. Una pattuglia è intervenuta in via Fiesolana, dove era stata segnalata una persona con un grosso borsone da calcio della Fiorentina e che proponeva ai passanti l'acquisto di abbigliamento sportivo della stessa società calcistica. Bloccato lo straniero, i carabinieri hanno contattato la società viola, risalendo al proprietario del borsone. Il tunisino, che peraltro ha fornito false generalità ai carabinieri, è finito in manette. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per il 33enne il divieto di dimora a Firenze.