FRATI, Fossi nei Viola proverei a prendere Tonali

Luca Frati, a lungo firma de La Nazione, è intervenuto nel corso del TMW News per parlare della Fiorentina: "Gattuso è un ottimo punto di partenza, è ambizioso e grintoso: non verrà a Firenze per fare un campionato di retroguardia. L'arrivo di Gattuso dovrà coincidere con una serie di acquisti di spessore perché la squadra non è così male come molti pensano, ma ha bisogno di qualche rinforzo. Il tecnico gioca solitamente con il 4-3-3 anche se non ho capito bene se Milenkovic partirà o meno, non si conosce il futuro di Pezzella, mentre sicuramente saranno viola anche la prossima stagione Igor, Martinez Quarta e Venuti. Uno o due difensori ci vorranno, a centrocampo rimarranno tutti o quasi: Castrovilli, Bonaventura, Amrabat... Forse ci vorrebbe un regista visto che è tanto tempo che la Fiorentina lo cerca. Penso a Demme del Napoli che Ringhio conosce bene, ma a me piacerebbe moltissimo Tonali che il Milan è incerto se tenere o meno. Lui è un calciatore importantissimo, ma se non dovesse arrivare punterei su uno che gli assomiglia e dunque giovane e con i piedi buoni. Ci vorrà anche un rinforzo in attacco perché non si sa se Vlahovic resterà, penso di sì, ma soprattutto se Kokorin sia all'altezza del campionato italiano... Lo speriamo, avendo un contratto così lungo penso di sì. Poi c'è Ribery, che sarebbe interessante se la Fiorentina tenesse. Ci sarà da discutere sull'ingaggio, ma è un calciatore importante per lo spogliatoio e i viola dovrebbero usarlo con un minutaggio diverso da quest'anno. Nella mia testa sarebbe più utile farlo entrare nel finale di partita perché, avendo quasi 40 anni, ha un'autonomia diversa da chi è più giovane di lui. Mi sembra di capire che rimarrebbe volentieri quindi, perché non tenerlo un altro anno per fargli fare un vice Gattuso improprio, una specie di allenatore in campo, anche dalla panchina. Quest'anno dava indicazioni anche ai più giovani: se Commisso non ha problemi con l'ingaggio e lui si riduce un po' il compenso, lo terrei volentieri".