FRANCIA, Altri giocatori malati. Rischio focolaio Covid

In casa Francia scatta l'allarme in vista della finale di domenica contro l'Argentina. Si starebbe infatti allargando l'epidemia di influenza che ha colpiti in un primo momento solo Upamecano e Rabiot, che infatti hanno saltato la sfida contro il Marocco in semifinale, tanto che dopo la gara la Federcalcio transalpina ha deciso di distribuire le mascherine all'ingresso in mixed zone. Nelle ultime ore anche Coman è stato colpito da sintomi influenzali e ora si teme che il problema si allarghi ad altri componenti della rosa. Al momento non è chiaro se si tratti di semplice influenza, magari dovuta all'uso dei condizionatori all'interno degli stadi, o di un focolaio di Covid, ma non c'è dubbio che la Francia abbia deciso di alzare le precauzioni (con la distribuzione di gel disinfettante nel ritiro francese) affinché la rosa non venga decimata in vista dell'appuntamento di domenica pomeriggio. Lo riferisce Gazzetta.it.