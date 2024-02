FRANCHI, Coi lavori Comune darà a ultras nuovi spazi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Novità importante per i tifosi della Fiorentina e in particolare per i rappresentanti del tifo organizzato, alla luce del restyling dello stadio Franchi che già da questa estate interesserà la Curva Fiesole (che rimarrà chiusa finché non saranno terminati i lavori).

Come ha fatto sapere il Comune di Firenze attraverso un atto approvato in Consiglio Comunale, considerato che potrebbero venire a mancare - con i cantieri al Franchi - spazi aggregativi e ripostigli per conservare striscioni e coreografie, il Consiglio stesso ha invitato il sindaco Nardella a promuovere la creazione di alcuni locali destinati ai tifosi, utili per le riunioni e la preparazione, la conservazione di striscioni e coreografie ma anche a prevedere alcuni spazi per i murales e a creare uno spazio in cui installare un palchetto "lancia cori".