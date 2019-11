FOTO, Una parte del gruppo esulta per...la partitella

I giocatori della Fiorentina hanno finito da qualche minuto di allenarsi. La seduta pomeridiana, come dimostra la foto pubblicata da Franck Ribéry sul suo profilo ufficiale Twitter, si è svolta sotto la pioggia e si è conclusa con la consueta partitella. Nella foto si celebra la vittoria della partitella da parte della squadra composta da: Terracciano, Terzic, Rassmussen, Benassi, Ribéry, Chiesa, Vlahovic, Pezzella, Badelj e Ghezzal.

