FOTO, Simeone firma a Cagliari con la zia-manager

"Il meglio in questa nuova tappa" è l'augurio di Natalia Simeone al nipote Giovanni, del quale segue anche le situazioni contrattuali. Ecco perché se a Firenze ieri il Cholito era assistito da uno dell'entourage, oggi zia Natalia in persona è volata a Cagliari per la firma del nipote, del quale posta la foto su Instagram ufficializzando così l'operazione.