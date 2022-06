FOTO, Nico con Torreira: "Sempre con noi hermano"

Prosegue la vacanza di Nico Gonzalez e Lucas Torreira a Miami. I due calciatori, in outfit vacanziero, hanno pubblicato una foto assieme al loro amico Gaston Machin, centrocampista del Burgos in Spagna. Curiosa la didascalia di Nico, che nonostante l'addio di Torreira dalla Fiorentina ha scritto: "Sempre con noi hermano!!", corredato da un cuore viola. Un messaggio che probabilmente si riferisce all'ormai ex compagno. Ecco l'immagine social: