FOTO, Niccolò Pierozzi si opera al menisco. Ora...

Piccola operazione al menisco per l’esterno della Fiorentina Primavera Niccolò Pierozzi: il classe 2001, che si era infortunato un mese fa in occasione dell’ultima sfida della squadra di Bigica (quella vinta per 2-1 al Bozzi contro il Napoli) si è oggi sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico che gli permetterà di tornare in campo nel giro di un mese. A darne notizia è stato il gemello Edoardo (anch’egli in forza nella Primavera viola), che ha postato su Instagram la foto del fratello sul lettino d'ospedale dopo l’operazione con tanto di mascherina protettiva spiegando il tipo di operazione che ha avuto Niccolò.