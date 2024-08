FOTO, Moreno è in viaggio: domani sarà in Italia

Matias Moreno, come abbiamo raccontato, è pronto a diventare un nuovo giocatore viola ed è atteso in Italia nelle prossime ore. Il difensore classe 2003, come mostra la foto postata su Twitter dal giornalista Cesar Luis Merlo è partito in questi istanti dall'Argentina in direzione Firenze dove lo aspetta la Fiorentina e un contratto quinquennale. (LEGGI ANCHE QUI)

🚨El defensor Matías Moreno (20 años) ya ✈️ para sumarse a la Fiorentina.

*️⃣Belgrano lo vendió en €5M más 1.2M en objetivos y el 10% de una futura venta.

*️⃣Su contrato será hasta junio de 2029. #TratoHecho pic.twitter.com/0FAf54kZgE — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 28, 2024