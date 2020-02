FOTO, Le congratulazioni dei viola alla Sharapova

La tennista Maria Sharapova, tramite una lettera pubblicata su Vogue, ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Anche la Fiorentina, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato un tweet per congratularsi con una sua foto a Firenze.

Questo il tweet viola:

Congratulations on a fantastic career and good luck for your next chapter @MariaSharapova 🙏#ForzaViola #Fiorentina #Sharapova pic.twitter.com/BQx12OUJ4d