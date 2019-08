FOTO, L'intermediario di Llorente al C.S. Astori

Come informa Sportitalia, non si esauriscono i movimenti in chiave calciomercato al centro sportivo della Fiorentina. Dopo la visita del procuratore di Biraghi, infatti, è stata la volta di Frank Trimboli palesarsi ai campini. Una presenza da non sottovalutare, dato che si tratta dell'intermediario dell'attaccante spagnolo Fernando Llorente, oggi svincolato dopo l'esperienza al Tottenham.

