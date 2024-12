FOTO, Kean e gli scarpini omaggio a Bob Marley-Tupac

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Piccola curiosità sugli scarpini che Moise Kean indossava ieri sera per Fiorentina-Empoli. L'attaccante viola è sceso in campo con degli scarpini Adidas F50 Elite personalizzati e progettati, dall'artista italiano LeoCostumX, che in passato ha già collaborato con Kean per altre scarpe personalizzate. Nella gara di ieri il centravanti viola indossava una scarpa che rendeva omaggio all'icona reggae Bob Marley con un design audace e colorato, mentre l'altra celebrava la leggenda del rap Tupac con inconfondibili dettagli street style.