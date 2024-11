FOTO, De Bruyne in Italia, carrambata con un ex viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, che sta recuperando da un infortunio, non è stato convocato nella Nazionale che domani affronterà l'Italia. Mentre aspetta di recuperare completamente (Guardiola ha detto che il suo rientro sarà graduale) il giocatore è venuto in Italia ed è stato avvistato in un ristorante di Solomeo (in provincia di Perugia) dove ha lo stabilimento Brunello Cucinelli, re del cachemire dove ha fatto shopping qualche tempo fa anche Haaland. A pranzo si è incontrato con un ex giocatore viola, Aleandro Rosi, che ora vive a Perugia e che ha postato una foto con il giocatore belga.

Il centrocampista classe 91 è in scadenza col City e dunque il suo futuro è incerto, chissà se anche lui deciderà di passare dalla Premier (dove è il giocatore più pagato con 24,79 milioni) alla serie A come ha fatto De Gea che ora in Italia vive una seconda giovinezza. Certo anche lui dovrebbe ridursi di molto l'ingaggio per essere alla portata di una squadra italiana.