FOTO ACF, Viola in campo. Gudmundsson e Valentini ok

© foto di Federico De Luca 2025

La Fiorentina si è allenata oggi al Viola Park in vista della partita di domenica contro il Torino all'Artemio Franchi, calcio d'inizio ore 12:30. Il club viola ha condiviso sui propri account social qualche immagine dell'allenamento con la didascalia: "In campo". Tra le foto si vedono alcuni calciatori tra cui Moise Kean, Robin Gosens, Albert Gudmundsson e Nicolas Valentini che continua ad allenarsi in gruppo. Non si vede invece Danilo Cataldi ancora in dubbio peril Torino.