FONSECA, Io ancora in Italia? Dipende da opportunità

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di SkySport per commentare il successo di questa sera sul Manchester United ma anche per fare il punto sul suo futuro (di recente il portoghese è stato accostato anche alla Fiorentina): "Per me è stato un grande piacere essere l'allenatore della Roma, un grande orgoglio far parte del calcio italiano. Ho imparato molto, quando è così bisogna vedere le cose positive. E ho trovato qui tante cose positive. Per me è stata un'esperienza ovviamente difficile ma molto gratificante. Se il mio è un arrivederci all'Italia? Non lo so, mi piace molto essere qui in Italia. Mi piace il calcio italiano, ma dipende dalle opportunità ma vediamo".