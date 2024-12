FOLORUNSHO, E quelle parole al miele del ct Spalletti

FirenzeViola.it

Michael Folorunsho aveva stregato il ct Luciano Spalletti, che se ne era calcisticamente innamorato e che definì affettuosamente e positivamente "una bestia", tanto da portare il centrocampista allora in prestito al Verona prima ad uno stage a marzo poi addirittura agli Europei. In conferenza stampa Luciano Spalletti parlò così del giocatore ora vicino a diventare un viola: "Folorunsho ti dà soluzioni differenti come fisicità, poi ha il tiro da fuori ed è bravo sui colpi di testa. I calci piazzati sono una bega nella competizione (Europei, ndr), risolvono molte partite per cui averne un po' più fisico può aiutare. E poi è abituato a giocare là, a rincorrere sulla fascia.

Lui è un incursore a tutti gli effetti, abituato ad avere l'avversario sul groppone ed è lì che regge botta”. Il bilancio azzurro ha visto Folorunsho debuttare in amichevole il 9 giugno contro la Bosnia e poi esordire nel finale di Italia-Albania agli Europei. A settembre poi le scelte di Spalletti sono state diverse, vista la debacle della spedizione europea, e il poco spazio al Napoli non lo ha certo aiutato.