FOGGIA, Menomale Vlahovic non gioca. La Serie B...

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato a Mediaset prima della partita contro la Fiorentina: "L'ultima volta che abbiamo giocato contro Vlahovic ci ha fatto 3 gol in 45 minuti, quindi è un sollievo che non giochi... (ride, ndr). Il campionato del Benevento? In B momenti difficili si vivono e si vivranno, l'importante è stare tutti insieme. Mai come quest'anno il campionato è di alto livello, per noi non era facile perché venivamo da una retrocessione ma sono soddisfatto. Il mio modo di parlare? Molto meglio che quando ero in campo, mi sorprendo anche da solo. Il mercato di gennaio? Lavoriamo in funzione di ciò che può servire, ma se c'è possibilità di aumentare il tasso tecnico della squadra lo faremo".