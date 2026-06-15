Il Vicenza ha messo nel mirino Rubino. La Fiorentina lo manderà in prestito

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Il Vicenza segue con interesse Tommaso Rubino, trequartista di proprietà della Fiorentina la scorsa stagione alla Carrarese dopo aver ben figurato nella Primavera viola. Come riporta Biancorossi.net, i dirigenti biancorossi per rinforzare il reparto avanzato che perderà Stuckler che tornerà alla Cremonese, e Capello che farà ritorno all’Arezzo, hanno messo nel mirino il calciatore classe 2006 che può giocare anche da seconda punta.

Il bilancio finale della sua esperienza in Serie B parla di 26 presenze complessive condite da due gol nei 1.029 minuti totali in cui è sceso in campo. Per caratteristiche Rubino potrebbe sostituire nell’attacco biancorosso Capello. In vista della prossima stagione è probabile che la Fiorentina decida di mandare Rubino a giocare (con la formula del prestito) ancora in un club cadetto in cui possa trovare spazio e proseguire la sua crescita tecnica, e Vicenza potrebbe essere la piazza giusta.