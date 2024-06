FIRENZE, Sara Funaro è la nuova Sindaca: le parole

"Ho iniziato questa campagna elettorale dicendo che non può esistere una sola persona al comando e oggi lo ribadisco, questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra. Vorrei fare i complimenti anche al mio avversario Eike Schmidt. Darò tutta me stessa per Firenze, sarò la sindaca di tutti i fiorentini senza escludere nessuno. Per me questa è la priorità".

Con queste parole Sara Funaro ha annunciato di essere la nuova sindaca di Firenze, imponendosi al ballottaggio contro l'ex direttore degli Uffizi. Funaro ha poi ringraziato Nardella: “Ringrazio Nardella per questi dieci anni insieme straordinari, e per il sostegno e la fiducia che mi ha sempre dimostrato. Dario sarà sempre il mio sindaco”. Si tratta della prima Sindaca donna nella storia della città.