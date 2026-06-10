La Fiorentina sulle tracce di Delprato: il difensore del Parma potrebbe non rinnovare

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I viola stanno monitorando il duttile calciatore gialloblù che avrebbe in mente un salto di qualità della propria carriera

La Fiorentina osserva con attenzione la situazione di Enrico Delprato. Secondo quanto riportato da TMW, il futuro del capitano del Parma è tutt'altro che definito: il rinnovo di contratto con il club emiliano, in scadenza nel 2027, è infatti in una fase di stallo a causa della distanza economica tra le parti. Dopo due stagioni da protagonista assoluto, Delprato avrebbe chiesto un sensibile adeguamento dell'ingaggio, avvicinandosi alla soglia del milione di euro annuo rispetto ai circa 600 mila euro percepiti attualmente. Una richiesta che, almeno per il momento, non coincide con i piani del Parma.

Il sogno di un salto di qualità

Una situazione che non è passata inosservata sul mercato. Sempre secondo TMW, tra i club che stanno monitorando l'evolversi della vicenda ci sono anche Fiorentina e Bologna. Al momento non risultano offerte concrete, ma entrambe le società sarebbero pronte a inserirsi qualora si aprissero spiragli per una cessione. Classe 1999, Delprato rappresenta uno dei punti di riferimento del Parma grazie alla sua duttilità e alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto difensivo. Il giocatore, che compirà 27 anni il prossimo novembre, starebbe inoltre valutando la possibilità di compiere un ulteriore salto di qualità nella propria carriera. Sul tavolo restano così tre possibili scenari: il raggiungimento di un accordo per il prolungamento fino al 2030, una permanenza fino alla scadenza dell'attuale contratto oppure una cessione già nelle prossime settimane, con la Fiorentina che segue da vicino gli sviluppi del dossier.