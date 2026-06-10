Vietate le trasferte per 10 giornate ai tifosi di Torino e Juventus: i bianconeri torneranno dal Franchi
Stop alle trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime dieci giornate del prossimo campionato, ossia fino al 3 novembre 2026. Questa la misura, comunicata dal Ministero dell'Interno, e che è stata adottata in seguito agli incidenti verificatisi il 24 maggio scorso durante il derby dell'ultima giornata di Serie A. Il provvedimento stabilisce la chiusura dei settori ospiti negli stadi che ospiteranno le gare esterne delle due squadre e vieta la vendita dei biglietti ai residenti nelle aree coinvolte.
Nello specifico, il divieto interessa i residenti in Piemonte per le trasferte del Torino, mentre per la Juventus riguarda i residenti sia in Piemonte sia in Lombardia. I tifosi bianconeri potranno dunque tornare in trasferta a partire dalla trasferta dell'8 novembre al Franchi proprio contro la Fiorentina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati