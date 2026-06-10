Camolese conforta Vanoli: "Aveva fatto il suo. Ma a Torino e Firenze si subisce troppo"

vedi letture

Intervenuto a TMW Radio per commentare l'imminente arrivo di Ignazio Abate sulla panchina del Torino, Giancarlo Camolese ha fatto un parallelo tra la formazioe granata e la Fiorentina, commentando la stagione da poco passata e la scelta tanto da parte del club di Cairo quanto da quello dei Commisso di cambiare allenatore al termine della stagione: "D'Aversa al Toro aveva fatto molto bene il suo lavoro, al pari di Vanoli a Firenze, che ha subito la stessa sorte. Torino e Fiorentina sono due piazze dove è molto difficile non essere contestati se le cose non vanno bene.

C'è tanta passione, e ne subisci gli aspetti positivi ma anche quelli negativi. La Fiorentina era partita per stare tra le prima ma è stato bravo Vanoli a riprenderla dal basso e a salvarla".