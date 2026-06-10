Fiorentina su Calvani del Genoa: sul difensore c'è anche il Frosinone

Fiorentina su Calvani del Genoa: sul difensore c'è anche il Frosinone
Oggi alle 15:23News
di Redazione FV

Gabriele Calvani, difensore centrale classe 2004 originario di Grottaferrata in prestito lo scorso anno in Serie B al Frosinone, ma di proprietà del Genoa, è finitio nel mirino di mercato della Fiorentina e del direttore sportivo viola Fabio Paratici. A riportarlo è Tuttofrosinone.com, che sottolinea come il cub viola faccia concorrenza proprio allo stesso Frosinone, che avrebbe invece intenzione di provare a trattenere il ragazzo dopo l'ottima annata disputata in Ciociaria. 