Moreno verso la Francia: lo Strasburgo ha messo nel mirino il centrale viola
Matias Moreno potrebbe essere uno dei primi nomi in uscita dal mercato estivo della Fiorentina. Secondo quanto riferito dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo, lo Strasburgo avrebbe già avviato i contatti per il difensore centrale argentino, reduce dall'esperienza in prestito al Levante. Il club francese, da tempo attento ai giovani prospetti internazionali, avrebbe individuato nel classe 2003 un rinforzo ideale per la propria retroguardia.
Un'annata in chiaroscuro in Spagna
Arrivato a Firenze nell'estate del 2024 dal Belgrano per circa 5 milioni di euro, Moreno non è riuscito a trovare grande continuità in maglia viola, collezionando 12 presenze complessive tra Serie A e Conference League prima del trasferimento in prestito al Levante. Con la squadra spagnola ha disputato 29 gare ufficiali nell'ultima stagione, proseguendo il proprio percorso di crescita in uno dei campionati più competitivi d'Europa. Adesso per Moreno potrebbe esserci alle porte una nuova avventura.
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