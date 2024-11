FIORENTINA, Prima per rigori a favore in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle formazioni in Serie A che hanno ricevuto più rigori a favore. Al primo posto, insieme ad Atalanta, Inter, Lazio e Milan c'è anche la Fiorentina. Viola, bergamaschi, nerazzurri, biancocelesti e rossoneri hanno raccolto 4 penalties in favore. Nessuna delle cinque squadre però è riuscita a segnarli tutti. Fiorentina, Lazio, Inter e Atalanta ne hanno segnati il 75%, mentre il Milan, due rigori sbagliati a Firenze nella stessa partita, il 50%. Per i gigliati ne hanno segnati due Gudmundsson e uno Beltran, mentre l'errore è stato di Moise Kean nel match contro il Milan. Le uniche due squadre che non hanno ancora ricevuto rigori sono il Monza e il Lecce. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: